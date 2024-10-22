Студентка придумала имя дочке, которую бросила в туалете аэропорта Антальи

Защита студентки говорит, что переговоры между российской и турецкой сторонами о передаче малышки в РФ состоятся уже в ближайшее время, тем более крохе уже выдали российское свидетельство о рождении. Адвокаты настаивают, что у девушки действительно была скрытая беременность — у Кати якобы давно нерегулярный цикл, а во время беременности были кровотечения.