В Краснодаре в ДТП с маршрутным автобусом пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла 22 октября в 8.40.
По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса (без пассажиров) выезжал с прилегающей территории на улицу Красных Партизан. Он не уступил дорогу автомобилю «Toyota» под управлением 26-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал водитель маршрутного автобуса и пассажирка легковушки. Им была оказана медицинская помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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