В Краснодаре в ДТП с маршрутным автобусом пострадали два человека

Ранее мы сообщали, что в Сочи залезший поспать в машину бездомный стал причиной ДТП. Инцидент произошел на улице Загородной. 62-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства проник в салон «ВАЗ-2115» и случайно снял машину с ручника.