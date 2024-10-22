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В Краснодаре в ДТП с маршрутным автобусом пострадали два человека

В результате ДТП пострадал водитель маршрутного автобуса и пассажирка легковушки.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодаре в ДТП с маршрутным автобусом пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла 22 октября в 8.40.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса (без пассажиров) выезжал с прилегающей территории на улицу Красных Партизан. Он не уступил дорогу автомобилю «Toyota» под управлением 26-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель маршрутного автобуса и пассажирка легковушки. Им была оказана медицинская помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Сочи залезший поспать в машину бездомный стал причиной ДТП. Инцидент произошел на улице Загородной. 62-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства проник в салон «ВАЗ-2115» и случайно снял машину с ручника.