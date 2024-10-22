Следком поставил точку в уголовном деле владельца клуба «Воинград-2»

— По данным следствия, на арендованном лесном участке обвиняемый организовал парк, где на коммерческой основе предоставлял услуги по проведению различных спортивных игр. Кроме того, предприниматель собственноручно установил там аттракцион «Тарзанка», который работал с грубым нарушением требований безопасности: не был оборудован трапом, ограждениями опасных зон, а также противоскользящим покрытием, отсутствовали эксплуатационные документы, — сообщила Наталия Рудник сегодня СМИ. — 28 мая 2023 года при спуске на указанном аттракционе 8-летний мальчик упал на грунт с песком, получив компрессионный перелом восьми позвонков грудного отдела. В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где проходил длительный курс лечения и реабилитации.