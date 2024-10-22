Жителю Башкирии вынесли приговор за реабилитацию нацизма

В ролике, как утверждали СМИ, обвиняемый просил Владимира Путина о реконструкции монумента, чтобы «закрыть ее срамные места». «Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может», — говорил Расул Ахияретдинов на камеру.