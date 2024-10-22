В Челябинске задержан зачинщик смертельной поножовщины в магазине

В городскую полицию очевидцы сообщили о том, что в магазине в Советском районе найден убитым мужчина. На место преступления приехала следственно-оперативная группа и следователи. Правоохранители опросили свидетелей, осмотрели место. Это позволило выяснить приметы причастного к нападению и маршрут, по которому он мог скрыться.