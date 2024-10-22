В Челябинске задержан зачинщик смертельной поножовщины в магазине

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В городскую полицию очевидцы сообщили о том, что в магазине в Советском районе найден убитым мужчина. На место преступления приехала следственно-оперативная группа и следователи. Правоохранители опросили свидетелей, осмотрели место. Это позволило выяснить приметы причастного к нападению и маршрут, по которому он мог скрыться.
В СУ СК России по Челябинской области дополнительно сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «убийство». Полиция задержала подозреваемого — это оказался 41-летний челябинец.
«По данным следствия, 19 октября текущего года в вечернее время в помещении магазина, расположенного по улице Челябинская между покупателями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес не менее 1 удара ножом в шею 36-летнему мужчине», — рассказали в региональном следственном управлении.
Задержанного челябинца отправили в СИЗО. Следствие продолжает расследование.