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В Челябинске задержан зачинщик смертельной поножовщины в магазине

Расправа над посетителем торговой точки произошла на днях в помещении на улице Челябинской.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В городскую полицию очевидцы сообщили о том, что в магазине в Советском районе найден убитым мужчина. На место преступления приехала следственно-оперативная группа и следователи. Правоохранители опросили свидетелей, осмотрели место. Это позволило выяснить приметы причастного к нападению и маршрут, по которому он мог скрыться.

В СУ СК России по Челябинской области дополнительно сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «убийство». Полиция задержала подозреваемого — это оказался 41-летний челябинец.

«По данным следствия, 19 октября текущего года в вечернее время в помещении магазина, расположенного по улице Челябинская между покупателями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес не менее 1 удара ножом в шею 36-летнему мужчине», — рассказали в региональном следственном управлении.

Задержанного челябинца отправили в СИЗО. Следствие продолжает расследование.