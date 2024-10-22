На отбывающего пожизненное экс-сенатора Арашукова завели новое уголовное дело

Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
«Арашукову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
По версии следствия, с июля по октябрь 2024 года экс-сенатор пытался подкупить сотрудника.
Установлено, что с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 («Черный дельфин»), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн рублей за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.
При этом сотрудник УФСИН сообщил о преступной деятельности Арашукова и иных лиц в правоохранительные органы.
Арашукову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере.
Совместно с ФСБ России продолжается установление иных участников совершенного преступления.