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На отбывающего пожизненное экс-сенатора Арашукова завели новое уголовное дело

На бывшего российского сенатора Рауфа Арашукова завели уголовное дело о даче взятки ради улучшения условий пребывания в колонии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«Арашукову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, с июля по октябрь 2024 года экс-сенатор пытался подкупить сотрудника.

Установлено, что с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 («Черный дельфин»), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн рублей за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.

При этом сотрудник УФСИН сообщил о преступной деятельности Арашукова и иных лиц в правоохранительные органы.

Арашукову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере.

Совместно с ФСБ России продолжается установление иных участников совершенного преступления.