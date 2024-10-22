На отбывающего пожизненное экс-сенатора Арашукова завели новое уголовное дело

Установлено, что с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 («Черный дельфин»), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн рублей за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.