В Омске осудят мошенников, оформивших кредиты в «Сбербанке» на 9 млн рублей

После этого аферистка привлекла своего знакомого. Совместно они убедили трех малообеспеченных граждан оформить на них ипотечные кредиты на общую сумму в 6,3 млн руб. Для этого мошенники использовали подложные документы о трудоустройстве и платежеспособности. Взамен они предоставили заемщикам небольшое денежное вознаграждение.