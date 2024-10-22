В Омске осудят мошенников, оформивших кредиты в «Сбербанке» на 9 млн рублей

Куйбышевский райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве (ч. 3−4 ст. 159 УК РФ) с оформлением кредитов. Суммарный ущерб от их действий оценивается в 9 млн руб., сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, с июня 2020-го по февраль 2021 года безработная жительница Омска оформила три ипотечных кредита на 2,7 млн руб. по поддельным документам. Мошенница использовала ранее найденный ею паспорт, принадлежащий жительнице другого региона.
После этого аферистка привлекла своего знакомого. Совместно они убедили трех малообеспеченных граждан оформить на них ипотечные кредиты на общую сумму в 6,3 млн руб. Для этого мошенники использовали подложные документы о трудоустройстве и платежеспособности. Взамен они предоставили заемщикам небольшое денежное вознаграждение.
«Полученные в банке кредиты обвиняемые забрали себе, создавая видимость намерения их погасить», — говорится в сообщении. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в прокуратуре региона, все кредиты были оформлены в «Сбербанке».
Также установлена причастность сообщника мошенницы к хищению у знакомого более 1,3 млн руб. под видом инвестирования. Свою вину омичи не признали. На их имущество на общую сумму 12,2 млн руб. наложен арест.