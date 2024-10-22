Цыганская свадьба привела к двум вспышкам кори в Перми

«С 21 сентября по 12 октября среди цыганского населения зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, из них 10 — уже лабораторно подтвердили. Девять заболевших выявили в микрорайоне Чапаевский в Перми. Еще четыре случая — в Пермском муниципальном округе: в деревне Федотово», — сообщили в администрации муниципалитета.
Отметим, что зарегистрирован случай заболевания у цыганки, которая работает в магазине поселка Чапаевский.
В администрации округа уточнили, что источник инфекции прибыл в Пермский край из Нижнего Тагила. А распространению способствовала цыганская свадьба и то, что у заболевших не было прививок против этого заболевания.
На сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю говорится об «очаге коревой инфекции среди цыганского населения». Отмечается, что заболевшие были либо не привиты против кори либо не имели сведений о прививках.
При регистрации каждого случая Роспотребнадзор вместе с краевым минздравов провели полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинацию.
В зоне высокого риска оказываются невакцинированные дети раннего возраста. Болезнь может привести к смертельному исходу.
Сейчас эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью в регионе под контролем, утверждают в Роспотребнадзоре. С начала этого года прививки против кори поставили более 91,8 тысяч человек, в том числе 57,4 тысяч детей.
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