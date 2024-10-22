Жуткое ДТП в Ташкенте: Lacetti разорвало на части, два человека погибли

С другой стороны, пешеходы тоже сыграли свою роковую роль в этом ДТП. Переход дороги в неположенном месте — это одно из самых грубых нарушений правил дорожного движения, которое может привести к опасным ситуациям. Особенно на крупных трассах, таких как проспект Бунёдкор, где машины движутся на высокой скорости. Пешеходы должны осознавать, что подобные действия ставят под угрозу не только их жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. В данном случае нарушение правил со стороны пешеходов стало катализатором трагедии.