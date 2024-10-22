Форум «Россия — спортивная держава» в Уфе обошелся в 282 млн рублей

Стало известно, во сколько обошлось проведение международного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе, который посетил президент страны Владимир Путин. Как следует из контрактов, заключенных Дворцом борьбы и Центром фехтования, на мероприятие было потрачено 282,4 млн рублей.
По данным «Коммерсантъ-Уфа», источники финансирования форума не раскрываются.
— Дворец борьбы заключил 101 договор, Центр фехтования — 24, — уточнило издание.
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