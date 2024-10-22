В Кишинёве женщина умерла после падения с электросамоката: Врачи боролись за ее жизнь 20 дней

В Кишиневе 32-летняя женщина умерла после падения с электросамоката, сообщает Pulsmedia.
По данным источников, жертвой оказалась 32-летняя женщина. Инцидент произошел утром 27 сентября около 7:20. Она передвигалась на электросамокате, и на перекрестке межу проспектом Алба-Юлия и улицы Ливиу Деляну потеряла управление и упала на тротуар вместе с самокатом.
После аварии женщину в тяжелом состоянии доставила в больницу бригада скорой помощи. Несмотря на все усилия врачей, спустя 20 дней борьбы за жизнь, в четверг, 17 октября, около 17:30, пострадавшая скончалась.