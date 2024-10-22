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В Новочеркасске осужден мужчина, убивший и ранивший гостей казачьей саблей

Он убил собутыльника и ранил женщину.

В Новочеркасске 51-летнего местного жителя осудили за убийство и покушение на убийство. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области. Трагедия произошла в марте этого года на улице Фрунзе. Установлено, что мужчина в тот день распивал дома спиртные напитки со своими знакомыми. Между собутыльниками возник конфликт. Обвиняемый схватил казачью саблю и несколько раз ударил одного из гостей. Тот скончался. Также он один раз ударил саблей женщину. Её госпитализировали в больницу.

«Смерть пострадавшей женщины не наступила благодаря своевременно оказанной ей медпомощи», — говорится в сообщении.

Суд приговорил виновного к 13 годам колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.