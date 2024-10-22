В Новочеркасске осужден мужчина, убивший и ранивший гостей казачьей саблей

В Новочеркасске 51-летнего местного жителя осудили за убийство и покушение на убийство. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области. Трагедия произошла в марте этого года на улице Фрунзе. Установлено, что мужчина в тот день распивал дома спиртные напитки со своими знакомыми. Между собутыльниками возник конфликт. Обвиняемый схватил казачью саблю и несколько раз ударил одного из гостей. Тот скончался. Также он один раз ударил саблей женщину. Её госпитализировали в больницу.