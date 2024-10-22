Прилетевшую из США в Уфу на похороны матери женщину обокрали.

В аэропорту Уфы с женщиной, прилетевшей из США на похороны своей матери, произошел неприятный инцидент. Она обратилась к транспортным полицейским с заявлением о краже. Когда гражданка находилась на остановке напротив зала прилета терминала № 1, неизвестный похитил у нее борсетку. Известно, что в ней были более 600 долларов, загранпаспорт, водительские удостоверения России и США, а также беспроводные наушники стоимостью 18 тысяч рублей. Женщина объяснила, что была очень расстроена, а также утомлена многочасовым перелетом, в связи с чем хватилась своих вещей не сразу.