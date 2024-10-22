Прилетевшую из США в Уфу на похороны матери женщину обокрали.

В аэропорту Уфы с женщиной, прилетевшей из США на похороны своей матери, произошел неприятный инцидент. Она обратилась к транспортным полицейским с заявлением о краже. Когда гражданка находилась на остановке напротив зала прилета терминала № 1, неизвестный похитил у нее борсетку. Известно, что в ней были более 600 долларов, загранпаспорт, водительские удостоверения России и США, а также беспроводные наушники стоимостью 18 тысяч рублей. Женщина объяснила, что была очень расстроена, а также утомлена многочасовым перелетом, в связи с чем хватилась своих вещей не сразу.
Транспортным полицейским удалось восстановить картину произошедшего и установить личность злоумышленника. Им оказался 66-летний ранее несудимый местный житель. Проходя мимо и увидев оставленную кем-то борсетку, мужчина осмотрел ее содержимое, забрал деньги, а саму сумочку выбросил.
«В отношении злоумышленника отделом дознания Уфимского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье “кража”. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что женщина была счастлива, когда ей вернули пропажу.