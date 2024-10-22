В Пермском крае двухлетний ребенок получил ожоги во время розжига костра

В Пермском крае местный житель взял бензил, чтобы разжечь угли. Из-за неосторожности он и его малолетний сын получили ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
«В августе этого года пермяк на своей придомовой территории использовал для розжига углей в мангале бензин. Из-за его неосторожности произошло воспламенение жидкости. Ожоги различной степени получили двухлетний сын и сам родитель», — рассказали спасатели.
За это отца привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.