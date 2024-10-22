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В Пермском крае двухлетний ребенок получил ожоги во время розжига костра

За это его отец заплатит 40 тысяч рублей штрафа.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае местный житель взял бензил, чтобы разжечь угли. Из-за неосторожности он и его малолетний сын получили ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«В августе этого года пермяк на своей придомовой территории использовал для розжига углей в мангале бензин. Из-за его неосторожности произошло воспламенение жидкости. Ожоги различной степени получили двухлетний сын и сам родитель», — рассказали спасатели.

За это отца привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

МЧС