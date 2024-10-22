Село под Воронежем заволокло дымом: видео

С начала года в Воронежской области зафиксировали более 6 тыс. пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го количество происшествий увеличилось на 74%. Погибли 113 человек. В 75% случаев пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнем.