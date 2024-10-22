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Село под Воронежем заволокло дымом: видео

По сообщениям местных жителей, горят торфяные болота.

Часть Новой Усмани заволокло густым едким дымом, сообщают местные жители. По их информации, причиной стало горящее торфяное болото на улице 8 Марта. Кадры из Новой Усмани опубликовали в Сети во вторник, 22 октября.

В ГУ МЧС по Воронежской области корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что вызовов по этому поводу не поступало.

С начала года в Воронежской области зафиксировали более 6 тыс. пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го количество происшествий увеличилось на 74%. Погибли 113 человек. В 75% случаев пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнем.

МЧС
пожары