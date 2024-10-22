В Краснодаре мошенники обманули преподавателя на 3 млн рублей

69-летняя краснодарка обратилась в полицию. Женщина рассказала, что накануне ей позвонил руководить (декан факультета) и рассказал о подозрительных операциях с ее расчетным счетом.
Женщина засомневалась в озвученной информации, но для убедительности с ней связались лжесотрудники полиции и банка. Она доверилась мошенникам и озвучила свои банковские данные. Для сохранности потерпевшая перевела все личные сбережения на так называемый «безопасный счет».
Ранее мы сообщали, что житель Курганинска оформлял кредиты на знакомых без их ведома. Используя личные кабинеты знакомых, мобильный и Интернет, выдавая себя за других людей, подавал онлайн-заявления на выдачу потребительских займов на разные суммы. Полученные деньги он тратил.