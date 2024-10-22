В Краснодаре мошенники обманули преподавателя на 3 млн рублей

Женщина засомневалась в озвученной информации, но для убедительности с ней связались лжесотрудники полиции и банка. Она доверилась мошенникам и озвучила свои банковские данные. Для сохранности потерпевшая перевела все личные сбережения на так называемый «безопасный счет».