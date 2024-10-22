Позвал поговорить, а после набросился с ножом. В Иркутской области мужчина похитил жену и ребенка

— Во время конфликта он решил похитить жену. Вооружился ножом и начал угрожать, что убьет как ее, так и ребенка. Женщина поверила в его намерения, так как он был сильнее физически, да и помощи неоткуда было ждать. Тем более, что ранее он уже издевался над ней, как физически, так и психологически, — рассказывают в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.