Позвал поговорить, а после набросился с ножом. В Иркутской области мужчина похитил жену и ребенка

Что делать, если от тебя ушла жена? Многие, раздумывая над этим непростым вопросом, предложили бы множество вариантов. Однако житель Усть-Илимска придумал свой — похитить жену и ребенка.
Известно, что у семейной пары было двое детей. В какой-то момент супруга решила, что отношения продолжать не стоит и ушла от мужа, только вот его это не устроило. Он назначил встречу, на которой хотел все обсудить.
Ничего не подозревая, женщина согласилась, пришла в назначенное время вместе с несовершеннолетним сыном к гаражу. Там их и ждал мужчина, начал уговаривать вместе переехать в Иркутск, но супруга была не согласна. В итоге они поссорились.
— Во время конфликта он решил похитить жену. Вооружился ножом и начал угрожать, что убьет как ее, так и ребенка. Женщина поверила в его намерения, так как он был сильнее физически, да и помощи неоткуда было ждать. Тем более, что ранее он уже издевался над ней, как физически, так и психологически, — рассказывают в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.
Они отправились домой, где пришлось быстро собрать вещи, затем сели в машину и поехали в сторону Иркутска. Рассказать о случившемся прохожим или другим водителям не было возможности, так как мужчина постоянно контролировал ее действия. К счастью, в какой-то момент все-таки получилось достать телефон и рассказать родственникам о похищении. По прибытии в областной центр мужчину задержали.
— Подсудимый не раскаялся и отказался от дачи показаний. Однако суд все равно признал его виновным и отправил в колонию строго режима на восемь лет и 20 дней. Пока приговор не вступил в законную силу, а значит, есть время его обжаловать, — рассказали в пресс-службе суда.