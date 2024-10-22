В Башкирии мошенники рассылают поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ.

Мошенники стали рассылать поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает министерство ЖКХ РБ.



Аферисты раскидывают квитанции в почтовые ящики с информацией о «задолженности по оплате», в которых фигурирует поддельный QR-код.



Если поверить написанному в квитанции и оплатить «требуемый долг» с использованием указанного QR-кода, то денежные средства окажутся у мошенников. Также QR-код в квитанции может вести на фишинговую ссылку, и в случае перехода по ней мошенники могут получить доступ к персональным данным.



Главным критерием, по которому можно распознать поддельную квитанцию, являются реквизиты получателя платежа.