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В Башкирии мошенники рассылают поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

В Башкирии мошенники рассылают поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ.

Источник: РИА "Новости"

Мошенники стали рассылать поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает министерство ЖКХ РБ.

Аферисты раскидывают квитанции в почтовые ящики с информацией о «задолженности по оплате», в которых фигурирует поддельный QR-код.

Если поверить написанному в квитанции и оплатить «требуемый долг» с использованием указанного QR-кода, то денежные средства окажутся у мошенников. Также QR-код в квитанции может вести на фишинговую ссылку, и в случае перехода по ней мошенники могут получить доступ к персональным данным.

Главным критерием, по которому можно распознать поддельную квитанцию, являются реквизиты получателя платежа.

ЖКХ