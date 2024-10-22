В Красноярске полицейских задержали за выдачу «красивых» госномеров

КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Силовики задержали несколько сотрудников полиции в Красноярске, они подозреваются во взятках, связанных с выдачей «красивых» автомобильных госномеров и незаконной регистрации автомобилей, сообщает главное следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, с февраля по октябрь начальник отдела оперативного управления УГИБДД и другие неустановленные лица, включая сотрудников УГИБДД и МУ МВД «Красноярское», действуя в составе организованной группы, через посредника получили от жителя Красноярска взятку в 170 тысяч рублей. Деньги они взяли за то, чтобы взяткодателю присвоили государственный регистрационный номер для его автомобиля с конкретными буквами и цифрами. Также подозреваемые обеспечили присвоение госномеров еще четырем транспортным средствам.
«Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела оперативного управления и подготовки информации УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю и двух жителей Красноярска… Трое фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что такой же деятельностью занималась еще одна преступная группа, в которую в том числе входили двое полицейских. По версии следствия, с марта по октябрь двое жителей Красноярска подыскивали лиц, которым необходимо было поставить на учет авто, но их конструкция не соответствовала требованиям безопасности, либо по другим причинам, не подлежащим регистрации, а также лиц, желающих получить госномера транспортного средства с конкретными буквами и цифрами. В свою очередь, двое сотрудников полиции ставили на учет авто и способствовали выдаче госномеров. Благодаря такой схеме подозреваемые заработали 150 тысяч рублей и поставили на учет четыре автомобиля.
«Следственным отделом по Кировскому району… возбуждено уголовное дело в отношении начальника и старшего инспектора РО № 2 МРЭО отдела Госавтоинспекции МУ МВД России “Красноярское”, а также двух жителей Красноярска… Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — отмечают в СК.
В ведомстве уточняют, что уголовные дела заведены на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю и оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю.