В Красноярске полицейских задержали за выдачу «красивых» госномеров

В ведомстве отметили, что такой же деятельностью занималась еще одна преступная группа, в которую в том числе входили двое полицейских. По версии следствия, с марта по октябрь двое жителей Красноярска подыскивали лиц, которым необходимо было поставить на учет авто, но их конструкция не соответствовала требованиям безопасности, либо по другим причинам, не подлежащим регистрации, а также лиц, желающих получить госномера транспортного средства с конкретными буквами и цифрами. В свою очередь, двое сотрудников полиции ставили на учет авто и способствовали выдаче госномеров. Благодаря такой схеме подозреваемые заработали 150 тысяч рублей и поставили на учет четыре автомобиля.