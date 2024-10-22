В центре Краснодара во время пожара погибли два человека

Пожар произошел утром 22 октября в одном из частных домов, расположенных на улице Митрофана Седина. По предварительным данным, соседи, увидев возгорание, вызвали на место пожарную службу. После ликвидации пожара в одной из комнат нашли тела хозяина и его знакомого. Одной из возможных причин пожара мог стать перекал печи.