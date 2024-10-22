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В центре Краснодара во время пожара погибли два человека

В Краснодаре во время пожара в частном доме погибли два человека. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, следователи начали доследственную проверку.

Пожар произошел утром 22 октября в одном из частных домов, расположенных на улице Митрофана Седина. По предварительным данным, соседи, увидев возгорание, вызвали на место пожарную службу. После ликвидации пожара в одной из комнат нашли тела хозяина и его знакомого. Одной из возможных причин пожара мог стать перекал печи.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

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