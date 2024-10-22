Новосибирских школьников арестовали за избиение курьера

По данным следствия, 20 октября в дневное время толпа хулиганов напала на курьера в Горском микрорайоне. Они предварительно договорились, что жертвой будет или лицо неславянской внешности, или наркоман, у которого надо будет похитить ценное имущество. Подростки увидели курьера и буквально набросились на него. Сначала распылили в лицо баллончик, а потом начали избивать. Мужчина получил множественные удары ножом по лицу и туловищу. Кроме того, нападавшие отобрали у потерпевшего мобильный телефон. И все это прямо перед дверью подъезда, где был установлен домофон с видеокамерой.