Новосибирских школьников арестовали за избиение курьера

22 октября суд изучил материалы следователей по задержанным тинейджерам. Всем четверым предъявлено обвинение в разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК).
— Ленинским районным судом г. Новосибирска обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста до 20 декабря 2024 года. Постановления в силу не вступили, — пишет паблик «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Одному обвиняемому 14 лет, двоим по 15 лет. Все они учащиеся 8, 9 и 10 классов школ. С учетом обстоятельств дела им избрали самую жесткую после стражи меру — домашний арест.
Четвертого нападавшего, 16-летнего студента колледжа, поместили в СИЗО.
По данным следствия, 20 октября в дневное время толпа хулиганов напала на курьера в Горском микрорайоне. Они предварительно договорились, что жертвой будет или лицо неславянской внешности, или наркоман, у которого надо будет похитить ценное имущество. Подростки увидели курьера и буквально набросились на него. Сначала распылили в лицо баллончик, а потом начали избивать. Мужчина получил множественные удары ножом по лицу и туловищу. Кроме того, нападавшие отобрали у потерпевшего мобильный телефон. И все это прямо перед дверью подъезда, где был установлен домофон с видеокамерой.
Молодого человека — гражданина Таджикистана — госпитализировали. По словам источника, знакомого с материалами дела, медики считают, что потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
Ранее мы писали, что кондуктор маршрута № 34 накинулась с кулаками на пенсионерку за замечание. А на Плющихинском жилмассиве семья мигрантов напала на сибирячку за замечание их ребенку.
Евгений БУЛГАКОВ.