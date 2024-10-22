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«Легализовали более 4 млн рублей». Госконтроль раскрыл группу белорусов, помогавших мошенникам «отмыть» деньги

Госконтроль накрыл группу белорусов, отмывавших украденные мошенниками деньги.

Источник: Комсомольская правда

Комитетом госконтроля пресечена преступная деятельность группы граждан, которые легализовали деньги телефонных мошенников, сообщил телеграм-канал ведомства.

Задержаны четыре жителя Брестской области, которые в 2022 — 2024 годах легализовывали деньги, полученные преступным путем телефонными мошенниками. Речь идет об аферистах, которые выманивали у белорусов деньги через якобы инвестиции в драгметаллы, газ, нефть, акции крупных компаний и т.д.

Пособники мошенников открывали счета в банках на подставных лиц, на которые жертвы мошенников зачисляли свои деньги. Потом украденные денежные средства аккумулировались на криптобиржах, а купленную криптовалюту переводили на виртуальные кошельки мошенников. Себе в качестве вознаграждения брестчане оставляли 5% от оборота денежных средств.

— Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались серьезные меры конспирации, — прокомментировали в КГК.

В частности, количество открытых банковских карт-счетов исчислялось сотнями. Также счета постоянно менялись, а все общение осуществлялось в интернет-мессенджерах. Для осуществления преступных схем фигуранты использовали и белорусские, и зарубежные сим-карты. Да и деньги на подставных карт-счетах долго «не задерживались», почти ежедневно средства переводились в криптовалюту.

— Всего участники группы легализовали более 4 миллионов белорусских рублей, — указали в пресс-службе.

Задержанным четырем белорусам инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем. Они находятся под стражей. При обыске у них изъяли 25 банковских пластиковых карт, 42 сим-карты операторов мобильной связи Польши, России и Беларуси, а также семь компьютеров и 16 мобильных телефонов.

— На данный момент принимаются меры по поиску имущества в целях погашения причиненного гражданам ущерба, — добавили в КГК.

Тем временем БПЦ сказала о мошенничестве от имени белорусских священников по схеме Fake boss.