«Легализовали более 4 млн рублей». Госконтроль раскрыл группу белорусов, помогавших мошенникам «отмыть» деньги

В частности, количество открытых банковских карт-счетов исчислялось сотнями. Также счета постоянно менялись, а все общение осуществлялось в интернет-мессенджерах. Для осуществления преступных схем фигуранты использовали и белорусские, и зарубежные сим-карты. Да и деньги на подставных карт-счетах долго «не задерживались», почти ежедневно средства переводились в криптовалюту.