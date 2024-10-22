Нетрезвый парень в Сморгони повредил девять иномарок и уснул в багажнике

В Сморгонский РОВД 19 октября обратился местный житель, который сообщил, что в его автомобиле кто-то повредил лакокрасочное покрытие. На месте происшествия правоохранители выявили еще восемь автомобилей с различными техническими повреждениями.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался 23-летний житель Сморгонского района. Со слов молодого человека, в тот день он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и у него возникла обида из-за того, что в городе у граждан много транспортных средств, а у него в собственности автомобиля нет. По этой причине подозреваемый и повредил чужие иномарки. После совершения преступления молодой человек уснул в багажнике одного из транспортных средств.



Действия подозреваемого Сморгонским районным отделом Следственного комитета квалифицированы по статье «хулиганство». За это преступление ему грозит до трех лет лишения свободы.