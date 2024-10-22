Пьяный белорус из зависти разбил девять чужих авто в Сморгони

Вскоре была установлена личность злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Сморгонского района. В тот день мужчина был пьяным и увидев припаркованные автомобили, он испытал чувство обиды из-за того, что в городе у других людей много машин, а у него нет собственного транспортного средства. Поэтому он принялся крушить и ломать чужие авто. После это уставший фигурант уснул в багажнике одной из машин.