Олбани
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНБ сообщил о задержании на границе груза на 200 млн тенге

17 октября в автомобильном пункте пропуска «Шаган» Департаментом ПС КНБ по Западно-Казахстанской области пресечен вывоз крупной партии сигарет, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, табачные изделия в количестве 336 тысяч пачек пытались провезти через государственную границу без сопроводительных документов под видом строительных материалов.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 200 млн тенге. Задержанный груз передан в департамент государственных доходов региона для дальнейшего разбирательства.

По данным официального сайта Погранслужбы КНБ РК, автомобильный пункт пропуска «Шаган» расположен в районе Байтерек Западно-Казахстанской области, в 35 км от Уральска. Сопредельный пункт пропуска: «Теплое», Российская Федерация. Режим работы: круглосуточно. Статус: многосторонний (международный). Характер международного сообщения: грузопассажирский. Вид сообщения: автомобильный (автодорожный).