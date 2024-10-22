КНБ сообщил о задержании на границе груза на 200 млн тенге

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, табачные изделия в количестве 336 тысяч пачек пытались провезти через государственную границу без сопроводительных документов под видом строительных материалов.
По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 200 млн тенге. Задержанный груз передан в департамент государственных доходов региона для дальнейшего разбирательства.
По данным официального сайта Погранслужбы КНБ РК, автомобильный пункт пропуска «Шаган» расположен в районе Байтерек Западно-Казахстанской области, в 35 км от Уральска. Сопредельный пункт пропуска: «Теплое», Российская Федерация. Режим работы: круглосуточно. Статус: многосторонний (международный). Характер международного сообщения: грузопассажирский. Вид сообщения: автомобильный (автодорожный).