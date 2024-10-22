Премьер Ирака объявил о ликвидации лидера ИГ в этой стране

Впервые войска США были введены в Ирак в 2003 году во время войны против Саддама Хуссейна. Впоследствии их численность уменьшилась. После официального окончания боевых действий в 2011 году в Ираке находились только представители частных военных компаний. В 2014 году власти арабской республики начали войну с ИГ, занявшим треть страны. Международная коалиция, включающая войска США, поддержала власти в операции по освобождению территории.