Задержан бывший глава УФМС по Самарской области Игорь Дахно

Его подозревают в коррупционном преступлении. Он попал в список шести новых подозреваемых по делу о масштабных аферах в регионе. Ранее следствие представило версию, что в этом задействован экс-руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. Следствие полагает, что он получил от коммерсантов больше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Также были задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник, начальники группы компаний «Витязь», специализирующейся на пожарной безопасности. Кроме того, задержали Дмитрия Зинина, который был начальником 3 пожарно-спасательного отряда. Под подозрение попал Евгений Луговой, ответственное лицо при закупках ГКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений». Во вторник стало известно о задержании Игоря Дахно.