В Каменске-Уральском отец убитой школьницы согласился с приговором суда

«Когда ее нашли в лесу, была причина смерти озвучена — передозировка наркотиками. Ее и в морге осматривали поскольку-постольку, взяли образцы. В эту картину не укладывались царапины на лице и ссадины. Уже когда пришел анализ, что наркотиков нет, то причину смерти же нужно было ставить», — пояснил он, почему пришлось делать повторные экспертизы и эксгумировать тело дочери.