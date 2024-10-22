Вынуждены пойти на улицу? Что будет с жильцами многоэтажки на Пискунова, 40, которую их обязывали снести за свой счет

Вот уже долгие 15 лет жители дома по адресу Пискунова, 40 в Иркутске живут «на чемоданах». 11-этажка была построена незаконно, но к моменту, когда правда открылась, люди успели приобрести квартиры в высотке, обзавестись семьями, растить детей. Теперь их просят освободить жилье, но они не собираются выселяться в «никуда».
И вот стало известно, что история многострадальной высотки вскоре может закончиться. На комиссии Думы Иркутска по вопросам градостроительства начальник департамента жилищной политики администрации города Елены Пешковой предложила ввести меру поддержки в виде выплат. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Пришлось продать жилье и оформить кредит».
История дома на Пискунова, 40 началась в 2008 году. Тогда учредитель частной фирмы, которая уже не существует, получил добро на строительство небольшого коттеджа. Однако из котлована выросли 11 этажей! Скрыть это не получилось, суд запретил работы.
Взять дело на контроль поручили приставам. Но бывшего начальника Октябрьского отдела ФССП Иркутска умаслили «подарками» якобы от чистого сердца в виде… двух квартир примерно на 5,5 млн рублей. Позже взяточницу приговорили к 8,5 годам исправительной колонии общего режима. Тем временем недвижимость по сниженной стоимости разлеталась, как горячие пирожки.
— Мы приобрели в этом доме «двушку». Цена за квадратный метр составляла почти 33 тысячи рублей, — рассказывала ранее КП-Иркутск Татьяна Петрова. — Для этого нам пришлось продать прежнее жилье, занять деньги у родных и оформить кредит.
Снести нельзя помиловать.
— Перед сделкой мы, конечно же, проверили документы. Застройщик предоставил разрешение на строительство многоэтажки, — объясняла Татьяна.
Но бумаги оказались липой, а здание приобрело статус самостроя. Даже отсутствие отопления, электроснабжения, воды и лифта не помешало людям заехать — ведь жить где-то надо, а деньги уже вложены в квадраты в этом доме. Со временем они сами привели все в порядок. При этом высотка так и не была официально введена в эксплуатацию.
Эксперты тем временем решали: помиловать дом или сравнять с землей. Ведь были обнаружены нарушения по 12-ти пунктам. Во-первых, конструкции могут разрушиться при землетрясении, во-вторых, проект не соответствует правилам пожарной безопасности.
Неужели хэппи энд?
В 2013 году недобросовестный застройщик и администрация Иркутска заключили мировое соглашение. Фирма пообещала устранить нарушения, жильцы в это время оформляли право собственности. Но вдруг компания объявила себя банкротом. В 2019-м городские власти обратились в суд с требованием признать самострой незаконным и подлежащим сносу. Служители Фемиды поддержали истца.
Жильцы подали апелляцию и вышли на митинг с требованием провести повторную экспертизу, но это не помогло. В декабре 2019 года суд обязал обманутых дольщиков освободить 11-этажку, после чего снести, причем за свой счет. Цена вопроса — более 350 (!) миллионов рублей или около 5 миллионов с каждого прописанного в ней жильца.
В качестве решения проблемы сибиряки надеялись узаконить многоэтажку и реконструировать ее. Но и это оказалось невозможным. На кадастр «дом-призрак» никогда не поставят из-за отсутствия проектно-сметной документации и разрешения на строительство.
Оставалось признать жилье аварийным и расселить дольщиков в новые квартиры или выдать соответствующие компенсации. Однако это оказалось невозможным. Служители Фемиды объясняют это тем, что фактически здание на Пискунова домом вообще не является — опять же нет необходимых документов.
Тогда собственникам, у кого это единственная недвижимость, предложили выплаты в 53 тысячи рублей за «квадрат». При этом квартиры в 11-этажке они должны были передать муниципалитету. С условиями согласились лишь шесть семей.
— Мы заплатили за свое жилье больше, — говорила председатель ТСЖ Пискунова, 40 Елена Гаркина. — Чтобы купить и обустроить эту квартиру, наша семья оформляла ипотеку, кредит, вкладывала честно заработанные средства. Мне же предлагают выселиться, заплатить за снос и продолжить выплачивать долги. Где справедливость? Я лучше под руинами останусь, чем под забором.
«Мы будем бороться».
Проиграв и в кассационном суде Кемерово, жильцы автоматически лишились прописки. 25 апреля им дали пять дней, чтобы покинуть многоэтажку.
— Никто так никуда и не съехал. Моя семья и остальные соседи все еще живут на Пискунова, 40, — говорит Татьяна. — Мы обратились за помощью в Верховный суд.
И вот в октябре 2024 года появился шанс на завершение истории. Речь о возможных соцвыплатах жильцам дома, признанного аварийной самовольной постройкой.
-Многие вынуждены пойти на улицу при решении о выселении. Многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и другие вынуждены будут снимать жилье, — сообщила Елена Пешкова. — Администрация приняла на себя дополнительные обязательства, чтобы не оставить жителей на улице после сноса дома.
Получить помощь смогут сибиряки, которым некуда переехать. А также люди, состоящие на учете в качестве нуждающихся. Также выплату в теории смогут получить потерпевшие по уголовным делам по фактам мошенничества застройщика дома.
Размер выплаты составит 118 тысяч рублей за квадратный метр, но не больше 5 миллионов рублей. Она будет перечисляться продавцу нового жилья или застройщику, а не напрямую гражданам. Воспользоваться ей можно будет до 1 мая 2025 года.
Но самих жителей ситуация пока еще вводит в ступор.
— Мы проводили ранее независимую оценку квартиры. Оказалось, квадраты стоят около 8 млн руб. Ну, а на 5 млн, что я могу себе позволить…? -размышляет в разговоре с КП-Иркутск Татьяна. — Да и съезжать не хочется, под боком больница, школа, детский сад, магазины.
Однако о мере поддержки говорить пока рано, ведь она еще находится на уровне проекта. Так, 24 октября в Думе города состоится заседание, вероятно, там и будет обсуждаться это предложение.
Тем временем, власти Иркутска предложили сибирякам жилье из маневренного фонда. Там они смогут осесть на время, пока не приобретут новые квартиры.