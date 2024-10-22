Вынуждены пойти на улицу? Что будет с жильцами многоэтажки на Пискунова, 40, которую их обязывали снести за свой счет

Но бумаги оказались липой, а здание приобрело статус самостроя. Даже отсутствие отопления, электроснабжения, воды и лифта не помешало людям заехать — ведь жить где-то надо, а деньги уже вложены в квадраты в этом доме. Со временем они сами привели все в порядок. При этом высотка так и не была официально введена в эксплуатацию.