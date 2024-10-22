На Урале задушившего 16-летнюю девушку мужчину приговорили к 22 годам колонии

Напомним, в Каменске-Уральском обнаружили тело 16-летней школьницы. Перед трагедией она оставила жуткое и, видимо, шуточное сообщение: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня». Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и задержали велосипедиста, который долго ехал за девочкой в тот вечер. Мужчина утверждает, что просто украл у жертвы телефон, но к её смерти отношения не имеет. Эксперты обнаружили высокую концентрацию кофеина в крови умершей. Спустя пол года с момента похорон было принято решение эксгумировать тело девочки для окончательной экспертизы.