Борт завалился набок, лопасти поломаны: Стали известны подробности жесткой посадки вертолета в Нижегородской области

К слову, Национальная служба спасательной авиации работает в Нижегородской области с прошлого года. За это время было выполнено свыше 600 рейсов, в больницы доставлены 635 пациентов. На борту нахордится все необходимое для поддержания жизни пациента, в том числе, аппарат ИВЛ, дефибриллятор и многое другое. Используемые машины считаются надежными и могут совершать посадку в трудных условиях.