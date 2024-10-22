Борт завалился набок, лопасти поломаны: Стали известны подробности жесткой посадки вертолета в Нижегородской области

Около полудня 22 октября вертолет санавиации совершил жесткую посадку недалеко от города Семенов в Нижегородской области. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, ввиду технической неисправности члены экипажа начал искать возможности безопасно посадить вертолет. В этот момент на борту находились пять человек — пациент, двое медиков и двое пилотов. Вертолет удалось посадить в лесном массиве около деревни Малая Овсянка. Первыми вертолет заметили нижегородские пожарные:
— Бригада сразу же подъехала к борту, пожарные убедились, что все живы, и вызвали помощь. Пострадавшего пилота, повредившего ногу, транспортировали в машину пожарных. Сам вертолёт завалился на бок, лопасти поломаны.
К счастью, обошлось без погибших, однако все, кроме второго пилота, получили травмы.
— В настоящее время пострадавшие эвакуируются двумя вертолетами и наземным санитарным транспортом в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н. А. Семашко, — сообщили в региональном Минздраве.
Список пострадавших при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области:
— Мирасож С. Г., пациентка, травма бедра;
— Лавренов И. А., врач, получил сотрясение головного мозга и травму ноги;
— Фёдорова Е. Ю., фельдшер, диагностирован ушиб грудной клетки;
— Гусаров Виктор, старший пилот. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, переломы бедра и ключицы, а также рану уха.
Второй пилот вертолета не пострадал. Причины случившегося пока неясны, однако по предварительной версии у вертолета был неисправен один их двигателей, его стало кружить над лесом.
— Пилоты сработали грамотно и в экстремальных условиях смогли посадить машину, обошлось без серьезных последствий, — прокомментировали действия экипажа в Национальной службе санитарной авиации.
Напомним, на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства случившегося. В настоящий момент проводится эвакуация пострадавших.
К слову, Национальная служба спасательной авиации работает в Нижегородской области с прошлого года. За это время было выполнено свыше 600 рейсов, в больницы доставлены 635 пациентов. На борту нахордится все необходимое для поддержания жизни пациента, в том числе, аппарат ИВЛ, дефибриллятор и многое другое. Используемые машины считаются надежными и могут совершать посадку в трудных условиях.