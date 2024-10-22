Российская журналистка умерла в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 22 окт — РИА Новости. Российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник скончались в номере гостиницы в Ташкенте из-за отравления неизвестным веществом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.
«В гостинице, расположенной в Мирабадском районе, скончались граждане Российской Федерации Максим Радченко, 1979 года рождения, и Паперная Инесса Викторовна, 1977 года рождения», — сказал представитель прокуратуры.
Он уточнил, что согласно судебно-медицинскому заключению смерть наступила «в результате отравления неустановленной этиологии».
«В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по пункту “а” части 4 статьи “Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”, ведется следствие», — добавили в генпрокуратуре.
Ранее интернет-издание Baza сообщило, что Инесса Паперная, работавшая в издании «Лента» и журнале «Профиль», приехала в Узбекистан в отпуск. По данным издания, вечером 20 октября сотрудники ташкентского отеля «Караман палас» обнаружили тела Паперной и её спутника в их номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.