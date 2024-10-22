Российская журналистка умерла в Узбекистане

Ранее интернет-издание Baza сообщило, что Инесса Паперная, работавшая в издании «Лента» и журнале «Профиль», приехала в Узбекистан в отпуск. По данным издания, вечером 20 октября сотрудники ташкентского отеля «Караман палас» обнаружили тела Паперной и её спутника в их номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.