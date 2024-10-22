Ростовский суд приговорил украинского террориста к 16 годам колонии

По версии суда, в 2023 году Воробьев вступил в террористического сообщества и был готов совершить теракты в Запорожье. Также он завербовал в террористы своего знакомого. Вместе они с помощью самодельных взрывных устройств с апреля по июнь 2023 года взорвали три локомотива на территории Мелитопольского локомотивного депо. Затем Воробьев был арестован полицейскими.
Мужчина заключил досудебное соглашение с правоохранителями.
Южный окружной военный суд признал Максима Воробьева виновным по статьям участие в террористическом сообществе, содействие террористической деятельности, террористический акт, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств УК РФ.
Суд приговорил Воробьева к 16 годам колонии строго режима с отбыванием трех первых лет заключения в тюрьме и к штрафу в размере 500 тысяч рублей.