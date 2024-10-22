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Ростовский суд приговорил украинского террориста к 16 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил украинца Максима Воробьева за участие в террористическом сообществе и подрыве локомотивов в Мелитополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.

По версии суда, в 2023 году Воробьев вступил в террористического сообщества и был готов совершить теракты в Запорожье. Также он завербовал в террористы своего знакомого. Вместе они с помощью самодельных взрывных устройств с апреля по июнь 2023 года взорвали три локомотива на территории Мелитопольского локомотивного депо. Затем Воробьев был арестован полицейскими.

Мужчина заключил досудебное соглашение с правоохранителями.

Южный окружной военный суд признал Максима Воробьева виновным по статьям участие в террористическом сообществе, содействие террористической деятельности, террористический акт, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств УК РФ.

Суд приговорил Воробьева к 16 годам колонии строго режима с отбыванием трех первых лет заключения в тюрьме и к штрафу в размере 500 тысяч рублей.