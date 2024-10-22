В Прикамье мужчину осудили за ложное сообщение о минировании автовокзала

Житель Пермского края был признан виновным в передаче ложного сообщения о минировании автовокзала, сообщает УФСБ региона.
Как рассказывает управление, причиной для задержания мужчины стало его обращение в единую диспетчерскую службу. Житель Пермского края сообщил в ведомство, что здание автовокзала в городе Кизеле заминировано.
Как оказалось, сообщение было ложным. Личность преступника была установлена во время оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники ФСБ Пермского края.
Следственным отделом ведомства было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Управление уточняет, что целью мужчины была дестабилизация деятельности органов власти.
В октябре 2024 года Губахинский городской суд рассмотрел дело в отношении обвиняемого. Мужчина был признан виновным. Его приговорили к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима на два года.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о ЧП, которое случилось в здании пермского автовокзала. Вечером 14 октября работники и посетители были эвакуированы. Причиной стал похожий на гранату предмет.