В Ленобласти выброшенный из окна пакет с мусором чуть не убил ребёнка в коляске

На кадрах видно, как пакет с мусором резко приземляется рядом с коляской, едва не задев младенца. После этого сидевший рядом мужчина поднимается и отвозит коляску в другое место.
В коляске находилась девочка, уточняет Mash на Мойке. Её отец рассказал, что дочь чудом осталась жива — ещё бы пару сантиметров и могла случиться трагедия. Оказалось, что мусор из окна выкинул другой ребёнок. Родители мальчика связались с мужчиной и попросили прощения. Семьи встретятся лично, чтобы урегулировать эту ситуацию.
А ранее Life.ru писал, что автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Московской области. Годовалый ребёнок получил травмы и был госпитализирован для дальнейшего обследования.