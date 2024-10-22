В Ленобласти выброшенный из окна пакет с мусором чуть не убил ребёнка в коляске

В коляске находилась девочка, уточняет Mash на Мойке. Её отец рассказал, что дочь чудом осталась жива — ещё бы пару сантиметров и могла случиться трагедия. Оказалось, что мусор из окна выкинул другой ребёнок. Родители мальчика связались с мужчиной и попросили прощения. Семьи встретятся лично, чтобы урегулировать эту ситуацию.