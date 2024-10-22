В Ростове гражданина Украины приговорили к 16 годам за подрыв трех локомотивов

В Ростове-на-Дону гражданина Украины осудили за подрыв трех локомотивов на территории Запорожской области. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— Южный окружной военный суд назначил 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительное наказание — штраф в 500 тысяч рублей, — говорится в информации надзорного ведомства.
Решение вынесли по четырем уголовным статьям. По данным следствия, в 2023 году мужчина вступил в террористическое сообщество, а потом уговорил присоединиться и своего знакомого.
После этого подельники забрали из тайников-закладок самодельные взрывные устройства и компоненты к ним. В период с апреля по июнь 2023 года был организован подрыв трех локомотивов на территории депо «Мелитопольской железной дороги». Дальнейшие действия пресекли правоохранители.