В Ростове гражданина Украины приговорили к 16 годам за подрыв трех локомотивов

После этого подельники забрали из тайников-закладок самодельные взрывные устройства и компоненты к ним. В период с апреля по июнь 2023 года был организован подрыв трех локомотивов на территории депо «Мелитопольской железной дороги». Дальнейшие действия пресекли правоохранители.