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В Ростове гражданина Украины приговорили к 16 годам за подрыв трех локомотивов

Террориста, подорвавшего три локомотива, осудили в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону гражданина Украины осудили за подрыв трех локомотивов на территории Запорожской области. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

— Южный окружной военный суд назначил 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительное наказание — штраф в 500 тысяч рублей, — говорится в информации надзорного ведомства.

Решение вынесли по четырем уголовным статьям. По данным следствия, в 2023 году мужчина вступил в террористическое сообщество, а потом уговорил присоединиться и своего знакомого.

После этого подельники забрали из тайников-закладок самодельные взрывные устройства и компоненты к ним. В период с апреля по июнь 2023 года был организован подрыв трех локомотивов на территории депо «Мелитопольской железной дороги». Дальнейшие действия пресекли правоохранители.