На Дону пьяные посиделки закончились убийством казачьей саблей, виновник получил суровый срок

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В ходе судебного заседания было установлено, что мужчина, находясь в частном доме, распивал напитки вместе со своим 43-летним знакомым и его 45-летней сожительницей. В какой-то момент в компании возник конфликт. Тогда злоумышленник схватил казачью саблю и нанёс серию ударов в области шеи и туловища. Также он ударил женщину в живот.
От полученных травм пострадавший скончался на месте, его сожительнице удалось сбежать и обратиться за помощью. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. Нападавший полностью признал свою вину в содеянном.
Недавно в Долгопрудном произошла ещё одна страшная история. Семейная пара стала жертвой ненормального соседа во время прогулки в парке. Мужчина внезапно открыл по ним огонь. Как оказалось, злоумышленник год следил за своими жертвами.