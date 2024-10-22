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Жителю Челябинска, угрожавшему учителю, на 10 месяцев ограничили свободу

Жителю Челябинска, угрожавшему учителю, на 10 месяцев ограничили свободу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что ему грозит до двух лет колонии.

Приговор огласил мировой судья Металлургического района.

Напомним, все произошло днем 19 сентября в Металлургическом районе в школе № 71. По версии обвинения, 37-летний горожанин из-за «личной неприязни» к учителю своих детей начал оскорблять ее и угрожать насилием. Судя по словам отца в видео, распространившемся в СМИ, педагог запретила детям разговаривать «на своем языке». После этой встречи из-за резкого ухудшения здоровья учителя госпитализировали. Фигурант признал вину в полном объеме.

По факту завели дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза причинением тяжкого вреда здоровью).

Прокуратура региона отмечала, что все случилось в присутствии пятиклассников, фигурант «открыто выражался нецензурной бранью и иными оскорбительными словами в адрес педагога, а также высказал угрозу причинения тяжкого вреда здоровью».

По словам пострадавшей, 37-летний цыган Руслан Панченков обматерил ее и угрожал отрезать язык.

Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений:

— не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток;
 — не посещать определенные места;
 — не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования;
 — не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них;
 — не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа.