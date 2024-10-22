Жителю Челябинска, угрожавшему учителю, на 10 месяцев ограничили свободу

— не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток;

— не посещать определенные места;

— не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования;

— не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них;

— не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа.