Жителю Челябинска, угрожавшему учителю, на 10 месяцев ограничили свободу

Ранее сообщалось, что ему грозит до двух лет колонии.
Приговор огласил мировой судья Металлургического района.
Напомним, все произошло днем 19 сентября в Металлургическом районе в школе № 71. По версии обвинения, 37-летний горожанин из-за «личной неприязни» к учителю своих детей начал оскорблять ее и угрожать насилием. Судя по словам отца в видео, распространившемся в СМИ, педагог запретила детям разговаривать «на своем языке». После этой встречи из-за резкого ухудшения здоровья учителя госпитализировали. Фигурант признал вину в полном объеме.
По факту завели дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза причинением тяжкого вреда здоровью).
Прокуратура региона отмечала, что все случилось в присутствии пятиклассников, фигурант «открыто выражался нецензурной бранью и иными оскорбительными словами в адрес педагога, а также высказал угрозу причинения тяжкого вреда здоровью».
По словам пострадавшей, 37-летний цыган Руслан Панченков обматерил ее и угрожал отрезать язык.
Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений:
— не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток;
— не посещать определенные места;
— не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования;
— не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них;
— не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа.