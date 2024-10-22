Землетрясение произошло в Бурятии 22 октября 2024

Землетрясение в Бурятии 22 октября 2024 зафиксировали вечером. Как рассказали КП-Иркутск в МЧС Республики Бурятия, произшло все на территории Северо-Байкальского района. Эпицентр находился в 80 километрах юго-восточнее населенного пункта Кумора.
Землетрясение в Бурятии 22 октября 2024
— По информации единой дежурной диспетчерской службы Северо-Байкальского района, толчки в населенных пунктах никто не ощутил. Информация уточняется, — рассказывают в пресс-службе МЧС.
Пока неизвестно, какой силы были толчки. К счастью, землетрясение в Бурятии 22 октября 2024 ничего не разрушило. Все заведения и службы работают в обычном режиме, поэтому жителям района не стоит беспокоиться.