Невнимательность и легкомыслие: обвинение просит 6 лет и 10 месяцев водителю упавшего в Мойку автобуса

Об этом 22 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обвинение считает, что из-за «невнимательности и легкомысленного поведения» водитель автобуса днем 10 мая наехал на бордюрный камень, потерял контроль над транспортным средством, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями, уточняет прокуратура Петербурга.
После этого автобус продолжил движение, совершив наезды на бордюр и металлическое ограждение, прежде чем упасть в реку Мойку. Курбонов ехал с превышением допустимой скорости (36 км/ч) и, как показало следствие, не предпринял попытку остановиться. В результате аварии погибли семь пассажиров, еще один получил тяжелые травмы.
«Свою вину полностью признаю, раскаиваюсь. Моя семья скорбит, прошу искренне: извините, простите, если сможете», — заявил Рахматшох Курбонов.