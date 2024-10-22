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Невнимательность и легкомыслие: обвинение просит 6 лет и 10 месяцев водителю упавшего в Мойку автобуса

Обвинение просит Октябрьский районный суд назначить Рахматшоху Курбонову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 10 месяцев в колонии общего режима с запретом на право управления транспортом почти на три года.

Об этом 22 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвинение считает, что из-за «невнимательности и легкомысленного поведения» водитель автобуса днем 10 мая наехал на бордюрный камень, потерял контроль над транспортным средством, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями, уточняет прокуратура Петербурга.

После этого автобус продолжил движение, совершив наезды на бордюр и металлическое ограждение, прежде чем упасть в реку Мойку. Курбонов ехал с превышением допустимой скорости (36 км/ч) и, как показало следствие, не предпринял попытку остановиться. В результате аварии погибли семь пассажиров, еще один получил тяжелые травмы.

«Свою вину полностью признаю, раскаиваюсь. Моя семья скорбит, прошу искренне: извините, простите, если сможете», — заявил Рахматшох Курбонов.