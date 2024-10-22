Невнимательность и легкомыслие: обвинение просит 6 лет и 10 месяцев водителю упавшего в Мойку автобуса

После этого автобус продолжил движение, совершив наезды на бордюр и металлическое ограждение, прежде чем упасть в реку Мойку. Курбонов ехал с превышением допустимой скорости (36 км/ч) и, как показало следствие, не предпринял попытку остановиться. В результате аварии погибли семь пассажиров, еще один получил тяжелые травмы.