Задержан второй фигурант по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Ранее мы писали, что сделка по продаже 236-метровой квартиры Долиной в Хамовниках произошла 24 июня, а уже 3 августа суд наложил на это имущество арест из-за возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Лариса Долина подала в суд на покупательницу квартиры. Певица пытается отсудить своё жильё у новой собственницы — 34-летней матери-одиночки Полины Лурье. Также в рамках дела была задержана 53-летняя женщина-курьер — москвичка Анжела Цырульникова.