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Задержан второй фигурант по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

По данным SHOT, это 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев.

Источник: Reuters

Ему певица перевела 3 млн рублей.

Как нам стало известно, после перевода Дмитрий оставил себе 30 тысяч рублей как процент за услугу, все остальные деньги ушли мошенникам. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Ранее мы писали, что сделка по продаже 236-метровой квартиры Долиной в Хамовниках произошла 24 июня, а уже 3 августа суд наложил на это имущество арест из-за возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Лариса Долина подала в суд на покупательницу квартиры. Певица пытается отсудить своё жильё у новой собственницы — 34-летней матери-одиночки Полины Лурье. Также в рамках дела была задержана 53-летняя женщина-курьер — москвичка Анжела Цырульникова.

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