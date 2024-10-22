Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе в Израиле

«Ракетные войска вооруженных сил Йемена провели военную операцию, нанеся удар гиперзвуковой баллистической ракетой “Палестина-2” по израильской военной базе, которая находится к востоку от оккупированного района Яффо», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.