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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе в Израиле

Она находится к востоку от района Яффо.

Источник: Соцсети

ДУБАЙ, 22 октября. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар гиперзвуковой ракетой по военной базе, расположенной в центральной части Израиля.

Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Ракетные войска вооруженных сил Йемена провели военную операцию, нанеся удар гиперзвуковой баллистической ракетой “Палестина-2” по израильской военной базе, которая находится к востоку от оккупированного района Яффо», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.