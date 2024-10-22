Житель Бобруйска может сесть на 20 лет за месяц незаконной работы

Сотрудниками наркоконтроля Бобруйска задержан оптовый наркокурьер. Подробности рассказали в УВД Могоблисполкома.
Так, по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Бобруйска. Установлено, что фигурант нашел в интернете незаконную работу и сотрудничал с наркомаркетом около одного месяца.
В последний раз мужчина по заданию куратора забрал товар в одном регионе Беларуси и должен был перевезти его в другую область, но не успел, так как был задержан.
В тайнике правоохранители нашли и изъяли более 100 граммов особо опасного психотропа. Теперь бобруйчанину за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в составе организованной группы грозит до 20 лет заключения.
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