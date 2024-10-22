В Челябинске загоревшийся электросамокат чуть не уничтожил квартиру

В ведомстве также напомнили южноуральцам о том, что не стоит отставлять заряжающиеся самокаты без присмотра. Кроме того, важно установить в квартире или доме пожарный извещатель, который позволит выявить задымление. Устройство просигнализирует об этом громким звуком.