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В Челябинске загоревшийся электросамокат чуть не уничтожил квартиру

Пожар произошел, когда самокат стоял на подзарядке.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как оказалось, самокат оставили в квартире. Он вспыхнул, когда отец и сын, живущее там ушли ненадолго в магазин. Пламя перекинулась с устройства на окружающие вещи.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что вернувшиеся с прогулки жильцы смогли самостоятельно потушить огонь.

«Пострадавших нет, но затратный ремонт на съемной квартире и серьезный разговор с хозяевами челябинцам теперь обеспечен», — прокомментировали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве также напомнили южноуральцам о том, что не стоит отставлять заряжающиеся самокаты без присмотра. Кроме того, важно установить в квартире или доме пожарный извещатель, который позволит выявить задымление. Устройство просигнализирует об этом громким звуком.

пожары