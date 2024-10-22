В Самаркандской области в результате взрыва газа погибла семья из четырёх человек

Сегодня утром в Кушрабадском районе Самаркандской области произошла трагедия, связанная с утечкой газа. В одной из квартир на втором этаже двухэтажного дома произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека — вся семья, проживавшая в квартире.