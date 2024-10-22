В Самаркандской области в результате взрыва газа погибла семья из четырёх человек

По предварительным данным, взрыв произошел из-за скопления газа, когда хозяин квартиры включил свет, не подозревая о существующей угрозе. В результате мощного взрыва и последовавшего пожара на месте погибли супруги и их двое детей.
Соседи рассказали, что слышали сильный взрыв, после чего начался пожар.
«Это было похоже на землетрясение, наш дом затрясся, мой сын сильно испугался», — рассказала одна из соседок погибших.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, однако спасти людей не удалось. Также сообщается, что сын погибших недавно поступил в университет и находился дома по случаю приезда на свадьбу друга.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана подтвердила, что по факту инцидента начата доследственная проверка, и причины трагедии будут тщательно расследованы.
На данный момент Министерство по чрезвычайным ситуациям пока не предоставило официальный комментарий по произошедшему.