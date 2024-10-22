По делу экс-начальника самарского МЧС Бойко задержали шесть человек

Среди задержанных — экс-глава УФМС Игорь Дахно, начальник самарского ОНД и ПБ ГУ МЧС Алексей Мамыкин, начальник 3 ПСО Дмитрий Зинин, замначальника МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Полушкин и другие.
— В отношении всех этих людей заведены дела о получении взятки, — написал в своем телеграм-канале депутат Хинштейн.
По его данным, всех задержанных этапируют в Москву, где им изберут меру пресечения.
Напомним, что экс-главу самарского МЧС Олега Бойко обвиняют в получении взяток на 25 миллионов рублей. Предполагается, что эти деньги он получал за покровительство при работах в сфере пожарной безопасности.