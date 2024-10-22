Олбани
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По делу экс-начальника самарского МЧС Бойко задержали шесть человек

Продолжается расследование уголовного дела экс-главы ГУ МЧС Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Еще шесть человек задержали по делу экс-начальника ГУ МЧС Самарской области Олега Бойко. О задержании стало известно несколько дней назад. А октября депутат Госдумы Александр Хинштейн раскрыл личности задержанных.

Среди задержанных — экс-глава УФМС Игорь Дахно, начальник самарского ОНД и ПБ ГУ МЧС Алексей Мамыкин, начальник 3 ПСО Дмитрий Зинин, замначальника МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Полушкин и другие.

— В отношении всех этих людей заведены дела о получении взятки, — написал в своем телеграм-канале депутат Хинштейн.

По его данным, всех задержанных этапируют в Москву, где им изберут меру пресечения.

Напомним, что экс-главу самарского МЧС Олега Бойко обвиняют в получении взяток на 25 миллионов рублей. Предполагается, что эти деньги он получал за покровительство при работах в сфере пожарной безопасности.