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Видео с места жесткой посадки нижегородского вертолета опубликовало МЧС

Пострадавших на носилках выносили из леса.

Источник: Telegram-канал МЧС России

Видео с места жесткой посадки вертолета санавиации в Нижегородской области опубликовало МЧС.

Инцидент произошел 22 октября около деревни Малая Овсянка Семеновского округа. На кадрах видно, что в результате аварии вертолет завалился на бок, лобовое стекло разбилось.

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, пожарно-спасательные подразделения эвакуировали пострадавших из вертолета и на носилках донесли до машин скорой помощи и двух вертолетов санавиации, которые доставили пострадавших в больницу Семашко Нижнего Новгорода.

Напомним, из пяти человек, находившихся на борту вертолета, травмы получили четверо.

МЧС