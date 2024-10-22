Видео с места жесткой посадки нижегородского вертолета опубликовало МЧС

Видео с места жесткой посадки вертолета санавиации в Нижегородской области опубликовало МЧС.
Инцидент произошел 22 октября около деревни Малая Овсянка Семеновского округа. На кадрах видно, что в результате аварии вертолет завалился на бок, лобовое стекло разбилось.
По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, пожарно-спасательные подразделения эвакуировали пострадавших из вертолета и на носилках донесли до машин скорой помощи и двух вертолетов санавиации, которые доставили пострадавших в больницу Семашко Нижнего Новгорода.
Напомним, из пяти человек, находившихся на борту вертолета, травмы получили четверо.