Установлено, что 22 октября около 7.30 на пр. Победы в Лиде 47-летний водитель Citroen сбил 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил ранения различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
Легковушка сбила мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в Лиде
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Установлено, что 22 октября около 7.30 на пр. Победы в Лиде 47-летний водитель Citroen сбил 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил ранения различной степени тяжести и был доставлен в больницу.