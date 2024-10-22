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Легковушка сбила мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в Лиде

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Установлено, что 22 октября около 7.30 на пр. Победы в Лиде 47-летний водитель Citroen сбил 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил ранения различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.