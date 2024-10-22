Олбани
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

39-летний водитель погиб в аварии в городе Вихоревка Иркутской области

Госавтоинспекторы задержали виновника ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В городе Вихоревка 21 октября 2024 произошла смертельная авария. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все на перекрестке улиц Дзержинского и Кошевого.

По предварительной информации, водитель «Тойота Марк-2» столкнулся с водителем другой машины. В итоге 39-летний водитель «Тойоты Виш» получил сильные травмы и погиб на месте происшествия, а водитель седана скрылся.

— В результате проведённых розыскных мероприятий полицейские установили личность виновника ДТП, им оказался 26-летний местный житель, который доставлен в дежурную часть отдела для дачи объяснений, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Также стало известно, что молодой человек находился за рулем без прав и ранее уже привлекался к административной ответственности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье пенсионер погиб под колесами иномарки.