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В Воронеже уничтожат 6 000 бутылок поддельного алкоголя на 1,3 млн руб

Осудили воронежских продавцов фальсификата.

Источник: Комсомольская правда

Левобережный райсуд наказал трех воронежцев за приобретение и сбыт поддельного алкоголя в особо крупном размере.

Трое мужчин продавали фальсификат в течение 2021−2022 годов, пока их деятельность не пресекли сотрудники полиции. Правоохранители изъяли 6 000 бутылок с поддельным алкоголем на сумму 1,3 млн рублей, приготовленных к сбыту на территории Воронежа.

— Изъятая алкогольная продукция подлежит уничтожению. Организатор преступного бизнеса получил два года принудительных работ, два его сообщника — по два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.